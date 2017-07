Hersteller Capcom hat ein erstes, sehr ausführliches Video zu Monster Hunter World veröffentlicht. In über 23 Minuten gibt das Unternehmen einen gewaltigen Einblick in den nächsten Serienteil.

Bekannt ist, dass Monster Hunter World definitiv der nächste Teil der Hauptreihe ist und für PC, PlayStation 4 und Xbox One in Entwicklung ist. Dies macht sich vor allem im technischen Bereich bemerkbar. Die neue Monsterjagd glänzt mit offenen Welten und HD-Grafik, die so auf dem Nintendo 3DS nicht möglich gewesen wäre.

Auch spielerisch wagt Capcom neue Ansätze, die im frisch veröffentlichten Gameplay-Video teilweise schon zum Einsatz kommen. Dazu zählt beispielsweise der Enterhaken, sowie der neue Ghillie-Mantel, der Jäger hervorragend tarnt.

Doch all die schönen Fähigkeiten nützen nichts, wenn es keine Monster gibt. Auf dem frei begehbaren Plateau begeben sich die Spieler deshalb auf die Jagd nach dem wehrhaften Anjanath.

Technisch und spielerisch soll Monster Hunter World die langjährige Reihe in das aktuelle Konsolenzeitalter bringen. Die ersten Bilder und Videos verdeutlichen die ambitionierten Ideen von Hersteller Capcom.