Der Preis des Survival-Spiels Ark - Survival Evolved hat sich mehr als verdoppelt. Grund dafür sei laut Entwicklerstudio Wildcard, dass das Dinosaurier-Abenteuer in naher Zukunft die "Early Access"-Phase verlassen wird.

Der Preis von Ark - Survival Evolved ist kürzlich auf der Online-Vertriebsplattform Steam von 27,99 Euro auf 69,99 Euro angestiegen. Dies ist eine Preissteigerung von mehr als 100 Prozent. Das Entwicklerstudio Wildcard begründet diese Entscheidung auf der Kommunikations-Plattform Twitter wie folgt: "Der Preis von Ark - Survival Evolved wurde auf Steam erhöht, um die Einzelhandelsparität für die bevorstehende Veröffentlichung [der Vollversion] zu gewährleisten".

ARK: Survival Evolved has increased its price on Steam to ensure retail parity for the upcoming launch. https://t.co/hx1Fad9F5C pic.twitter.com/joAoZNxI41