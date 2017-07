Das Online-Auktionshaus Ebay hat eine neue Regelung eingeführt, die Angebote noch nicht offiziell erschienener Artikel untersagt, wenn das Veröffentlichungsdatum noch mehr als 30 Tage entfernt ist. Dies soll etwa im Fall des kommenden SNES Classic Mini sogenannten „Resellern“ das Leben schwer machen.

Wer die tragische, weil äußerst kurze Verkaufsgeschichte des NES Classic Mini mitverfolgt hat, der weiß, wie enttäuschend auch die Veröffentlichung des kommenden SNES Classic Mini für viele Retro-Fans ausfallen könnte. Die Miniversion des NES war damals quasi durchgehend ausverkauft, und das lag zum einen an der geringen Produktionsmenge durch Nintendo, aber nicht zuletzt auch an sogenannten „Resellern“. Das sind Leute, die begehrte Neuerscheinungen kaufen, nur um sie anschließend auf Ebay und anderen Plattformen zu einem deutlich höheren Preis weiterzuverkaufen.

Zwar hat Nintendo im Fall des neuen SNES Classic Mini bereits eine höhere Produktion angekündigt. Jedoch ist davon auszugehen, dass auch dieses Gerät nicht ganz einfach zu bekommen sein wird. Und auch diesmal wird es etliche Reseller-Angebote auf Ebay geben, doch die besagten Verkäufer werden es fortan wohl etwas schwerer haben.

Wie nämlich die englischsprachige Webseite Game Rant berichtet, wurden bereits zahlreiche Reseller-Angebote des SNES Classic Mini von Ebay entfernt, weil die Betreiber des Online-Auktionshauses eine neue Regelung eingeführt haben. Ein Sprecher des Unternehmens verkündete, es werde Angebote noch nicht erschienener Artikel zukünftig entfernen, wenn das Veröffentlichungsdatum dieser noch mehr als 30 Tage entfernt ist.

Das SNES Classic Mini soll voraussichtlich am 29. September 2017 in den Handel kommen, was bedeutet, dass Reseller ihre Angebote erst Ende August online stellen dürfen. Dies dürfte es besagten Verkäufern deutlich schwerer machen, sich angesichts der riesigen Nachfrage zu bereichern – natürlich wird es aber auch diesmal wieder Konsolen zum doppelten wenn nicht dreifachen Preis zu finden geben.

Unsere umfangreiche Bildergalerie zeigt euch einige der bekanntesten Spiele für das Super Nintendo Entertainment System. The Legend of Zelda - A Link to the Past, Super Mario Kart und Donkey Kong Country sind nur einige der Spiele, die auch auf dem SNES Classic Mini mit von der Partie sein sollen.