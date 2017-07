Der Preis des Survival-Abenteuers Ark - Survival Evolved stieg vor kurzem rapide an. Dean Hall, Schöpfer von DayZ, kritisiert die Preispolitik auf Twitter. Aber auch das Entwicklerstudio Wildcard hat das ein oder andere Wort dazu zu sagen.

Der Preis von Ark - Survival Evolved hat sich mehr als verdoppelt und kostete auf der Online-Vertriebsplattform Steam für kurze Zeit 69,99 Euro. Inzwischen wurde der Preis auf 59,99 Euro gesenkt.

Auf der Kommunikations-Plattform Twitter meldete sich Dean Hall zu Wort, der den Preisanstieg garnicht nachvollziehen kann: "Nur damit ihr wisst, was meine Meinung dazu ist: Die Preiserhöhung von Ark ist eine verdammte Frechheit! [...] Das Spiel ist nicht bereit für einen derartigen Preis. Es ist die Gier - ganz einfach. Es repräsentiert einen gewaltigen Bruch mit der Community".

Just so we're clear on my opinion: the price increase for Ark is ****ing OUTRAGEOUS. — Dean Hall (@rocket2guns) 6. Juli 2017

Ark: The game is nowhere near ready for that kind of price. It's greed - pure and simple. It represents a huge disconnect with the community — Dean Hall (@rocket2guns) 6. Juli 2017

Einige Nutzer kritisieren Dean Hall jedoch für diese Einstellung. Immerhin befindet sich DayZ bereits seit Jahren in der "Early Access"-Phase und erzielt kaum nennenswerte Fortschritte. Zudem hat Dean Hall das Enwticklerstudio Bohemia Interactive schon kurz nach Veröffentlichung der "Early Access"-Version verlassen, um an anderen Projekten zu arbeiten.

Desweiteren äußerte sich das Entwicklerstudio von Ark - Survival Evoled in einem Interview mit der englischsprachigen Webseite Polygon zu der Preissteigerung: "Sobald uns von den Einzelhändlern klar gemacht wurde, dass eine digitale Preisanpassung für die Veröffentlichung [der Vollversion] notwendig war, haben wir die Community über verschiedene Kommunikationskanäle davon in Kenntnis gesetzt, um ihnen so eine letzte Gelegenheit zu bieten das Spiel zum ursprünglichen "Early Access"-Preis zu kaufen. Da relativ wenige, große Spiele von Early Access auf eine Vollversion umgestiegen sind, wünschen wir uns, dass es einen angenehmeren Prozess gegeben hätte".

In Ark - Survival Evolved gibt es eine Menge zu tun. In einer Welt, gefüllt mit gefährlichen Dinosauriern, gilt es zu überleben. Mit Levelaufstiegen schaltet ihr außerdem neue Möglichkeiten im "Crafting"-System frei, damit ihr bessere Gebäude bauen und stärkere Waffen anfertigen könnt.