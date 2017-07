Pokémon Go wird ein Jahr alt und zur Feier des Tages gibt es für kurze Zeit ein Spezial-Pikachu und eine Jubiläumsbox. Anstatt zu feiern, gehen viele Spieler aber auf die Barrikaden und lösen einen spektakulären Shitstorm aus.

Einige Pokémon Go-Spieler sind enttäuscht von dem Event, das Niantic aktuell implementiert hat. Auf Reddit ließen die Trainer ihrem Frust freien Lauf:

"Ich wünschte, sie hätten doppelte Erfahrung oder Sternenstaub gegeben. Es ist das einjährige Jubiläum. Es sollte ein größeres Event geben als das. Das ist eine Enttäuschung."

"Haha nein danke"

Diese und viele weiterer Posts lösten einen derartig großen Shitstorm aus, dass Moderatoren den Pokémon Go-Subreddit zwischenzeitlich schließen mussten - sie kamen schlichtweg nicht mehr mit der Masse an neuen Kommentaren klar.

Viele Spieler hatten sich mehr von dem Jubiläum erhofft. Ein Pikachu mit Ash-Mütze sei zwar süß, in der Vergangenheit gab es aber bereits zahlreiche andere Kopfbedeckungen für das gelbe Taschenmonster.

Die größte Enttäuschung stellt für viele Trainer allerdings die für kurze Zeit erhältliche Jubiläumsbox dar. Für satte 1200 Poké-Münzen bekommt ihr sechs Brutmaschinen, zwei Raidpässe, sechs Top-Beleber und 20 Hyperbälle. Nicht jeder Spieler hat die umgerechnet 11 Euro im Inventar; außerdem sei das Preis-Leistungsverhältnis nicht gerechtfertigt.

