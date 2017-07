Star Wars Battlefront 2: Termin und Inhalt der offenen Beta

Nicht nur Destiny 2 wagt sich bald in die Beta, sondern auch Star Wars Battlefront 2. In einem Blogeintrag auf der Spielwebseite kündigt Hersteller Electronic Arts an, dass die offene Beta vom 6. bis zum 9. Oktober 2017 auf PC, PlayStation 4 und Xbox One stattfindet.

Vorbesteller auf allen drei Plattformen dürfen sogar bereits zwei Tage früher, sprich ab dem 4. Oktober 2017 schon loslegen. Inhaltlich geht es ausschließlich um den Mehrspieler-Modus.

Im Mittelpunkt steht dabei der "Angriff auf Naboo", der im Rahmen der E3 2017 erstmals gezeigt wurde. Hier kämpfen bis zu vierzig Spieler gegeneinander um die Vorherrschaft, während sie sich den Separatisten-Droiden oder den republikanische Klonen anschließen. Zur Auswahl stehen vier Klassen: Strumtruppen, schwere Truppen, Offiziere und Spezialisten.

Als zweiter Spielmodus kommt eine Starfighter-Mission zum Einsatz. Details dazu wollen Electronic Arts und Dice jedoch erst zur gamescom im August verraten. Der Name deutet allerdings an, dass es sich hierbei wohl um Raumschiff-Kämpfe handelt.

Das fertige Star Wars Battlefront 2 erscheint dann voraussichtlich am 17. November 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One.

Der Vorgänger Star Wars Battlefront wusste optisch definitiv zu überzeugen, ließ aber spielerisch ein paar Federn. Im Nachfolger soll alles besser werden, angefangen beim Mehrspieler-Modus bis hin zu einer waschechten Einzelspieler-Kampagne.