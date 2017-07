Wer noch nicht in Besitz einer PlayStation 4 Pro ist, im September aber auf jeden Fall das MMOFPS Destiny 2 aus dem Hause Bungie spielen möchte, der soll die perfekte Gelegenheit bekommen, sich beides anzuschaffen. Im offiziellen PlayStation Blog hat Sony ein neues, limitiertes Bundle angekündigt.

Das Destiny 2 PS4 Pro-Bundle enthält die leistungsstärkere PS4 Pro in weißer Ausführung („Glacier White“) mitsamt passendem Dualshock-Controller und einem Festplattenspeicher von 1 Terabyte. Mit an Bord ist das Hauptspiel Destiny 2, aber auch ein Gutschein für den Expansion Pass zum Spiel und weitere digitale Inhalte, darunter ein legendäres Schwert.

Secure your own Glacier White PS4 Pro as part of the new Limited Edition Destiny 2 Bundle launching September 6: https://t.co/Ntgbnj7rNm pic.twitter.com/cQS7ynqmrg — PlayStation (@PlayStation) 11. Juli 2017

Das limitierte PlayStation-Bundle soll pünktlich zur Veröffentlichung von Destiny 2 verfügbar sein und in den USA 449,99 US-Dollar kosten. Einen europäischen Preis hat Sony bislang nicht bekannt gegeben. Wer Destiny 2 in 60 Bildern pro Sekunde erleben möchte, sollte vielleicht aber doch eher auf einen leistungsfähigen PC setzen, denn die PS4 Pro soll dafür nicht stark genug sein.

Die Beta-Phase von Destiny 2 soll am 21. Juli 2017 starten. Wer das Spiel im PlayStation Store vorbestellt hat, soll bereits drei Tage früher loslegen dürfen, also am 18. Juli. Destiny 2 erscheint voraussichtlich am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One – eine PC-Version soll am 24. Oktober folgen.

Eindrücke zu Destiny 2 erhaltet ihr in unserer Bildergalerie. Das MMOFPS vom Entwickler Bungie soll euch erneut in eine riesige „Science Fiction“-Welt voller Abenteuer versetzen. Anders als der Vorgänger soll das Spiel diesmal auch für den PC kommen.