Wie geht es mit No Man's Sky weiter? Das letzte Update für das Weltraum-Spiel hat schon ein paar Monate auf dem Buckel und seitdem schweigt Entwickler Hello Games. Indirekt hat das Unternehmen jedoch zahlreiche Hinweise gestreut, die eine kleine Spielergruppe in Aufregung versetzt.

Die Schnitzeljagd namens "Waking Titan" hat mit den Moderatoren des "No Man's Sky"-Reddits begonnen, die im Juni kleine Pakete von Hello Games erhalten haben. Neben einem Poster, war darin außerdem eine Kassette enthalten, die die ersten Hinweise auf ein "Alternate Reality Game" (ARG) geliefert hat.

Über Wochen hinweg haben die Nutzer daraufhin neue Hinweise gesucht, Rätsel gelöst und alles in einen riesigen Forenbeitrag auf Reddit zusammengetragen. Mit dabei ist ein auffälliges PDF-Dokument, welches andeutet, dass das nächste große Update für No Man's Sky im August veröffentlicht wird. Darin heißt es wie folgt:

"Wir beabsichtigen den Prozess bis zur Fertigstellung von Project Waking Titan im August am Leben zu erhalten. [...] Wir freuen uns auf den erfolgreichen Abschluss dieses bahnbrechenden Experiments. Mit freundlichen Grüßen. S. M." Die Initialen, so vermuten die Fans, stehen für Sean Murray, einen der Gründer von Hello Games.

Welche Inhalte das nächste Update bietet, ist aber noch unklar. Die Reddit-Nutzer vermuten, dass die Entwickler geheimnisvolle Portale öffnen werden, die neue Erkenntnisse über die Spielwelt ermöglichen. Ob dem tatsächlich so ist, bleibt bis zur offiziellen Ankündigung jedoch abzuwarten.

Ankündigungshype, Veröffentlichungskontroversen und zahllose enttäuschte Gesichter: No Man's Sky hat es nicht einfach gehabt. Nichtsdestotrotz geben die Entwickler ihr Weltraumspiel nicht auf und entwickeln weiterhin fleißig Updates.