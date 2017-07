Mining: Wird Hardware bald wieder günstiger?

In den letzten Wochen haben viele darüber berichtet, wie der hohe Kurs von virtueller Währung den Hardware-Markt beeinflusst. Neben extrem hohen Preisen sind beispielsweise Grafikkarten kaum noch erhältlich. Verschiedene Händler haben sogar damit angefangen Produkte auszulisten und Kunden das Geld zurückzuerstatten. Nun könnte sich die Situation allerdings langsam wieder ändern, da der Kurs virtueller Währung stark sinkt. Wie das Magazin Computerbase berichtet.

Es schwächt ab

Nachdem in den letzten Monaten die Krypto-Währung "Ethereum" stark zugelegt hat und von 20 US-Dollar auf über 400 US-Dollar geschnellt ist, ist nun ein Abwärtstrend erkennbar. Seit rund drei Wochen gehen die Preise für die virtuelle Währung langsam zurück, was auch bedeutet, dass die Gewinnspanne für viele Miner deutlich geringer wird.

Die Währung Ether und Bitcoins war einer der Hauptgründe warum Grafikkarten aber auch Mainboards in letzter Zeit derart stark im Preis stiegen. Teilweise waren zahlreiche Karten nicht mehr erhältlich, was sich bis heute nicht geändert hat. Doch nun könnten Gamer sich langsam wieder freuen, denn der Kurs für Ether fällt und fällt.

Seit Mitte Juni bis heute fiel der Kurs um rund 50 Prozent, was einen Sprung der Marktkapitalisierung von 37 Mio. auf 22 Mio. US-Dollar bedeutet. Auch ein Umtausch in Euro ist mittlerweile nicht mehr so attraktiv, wie es vor 4 Wochen noch war. Während ein Ether vor einiger Zeit noch fast 300 Euro brachte, erhalten Miner heute nur noch rund 150 Euro.

Unter Mining versteht man dabei das virtuelle Schürfen um eine virtuelle Währung wie beispielsweise Bitcoins oder Ethereum. Dabei stellen mehrere Parteien oder ganze Farmen eine Art Leistungs-Netzwerk zusammen, die sich darum bemühen mit reiner Performance diese virtuelle Währung zu berechnen.

Günstigere Hardware als Folge?

Wie wir schon mehrfach berichteten stiegen die Preise für Grafikkarten in den letzten Wochen zwischen 100 bis 300 Euro, je nach Modell. Händler aber auch Hersteller konnten der enormen Nachfrage nach Karten nicht mehr nachkommen, was zu leeren Regalen führte. Doch wenn das Mining nun nicht mehr derart attraktiv ist und die Kosten für den Betrieb höher sind als die Auszahlungssumme, könnte sich der Markt aufgrund der geringeren Nachfrage langsam wieder stabilisieren.

Grafikkarten werden wieder schneller produziert, als sie verkauft werden und der Preis könnte sich normalisieren. Doch sind dies leider nur Spekulationen, denn nach einem Fall der Währung, kann erneut ein Aufschwung kommen. Wir als Spieler hoffen jedoch, dass wir bald wieder neue Grafikkarten und auch günstigere Mainboards in den Regalen finden.