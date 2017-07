Der Entwickler Insomniac Games hat sich auf Twitter zu der Frage geäußert, wie groß die Spielwelt des neuen Spider-Man für die PlayStation 4 wird. Offenbar sollen sich Spieler auf eine Welt freuen dürfen, die mehrfach so groß wie die aus Sunset Overdrive ist.

Mit dem neuen „Spider-Man“-Spiel für die PlayStation 4 hat der Entwickler Insomniac Games ein ambitioniertes „Open World“-Projekt in der Pipeline. Doch wie groß wird das New York City dieser neuen Umsetzung des Spinnenmanns eigentlich ausfallen? Diese Frage hat auch ein Nutzer auf Twitter gestellt.

Wie die englischsprachige Webseite Gamespot berichtet, fragte besagter Spieler direkt beim Entwickler Insomniac Games an, wie groß die Spielwelt etwa im Vergleich zu der des Rollenspiels The Witcher 3: Wild Hunt ausfalle. Die Antwort des Studios:

That's not a comparison we can really make. It's several times larger than Sunset City was tho