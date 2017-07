So hübsch wird ein Steelbook von Ultrasonne und Ultramond

Am 6.Juni gab Nintendo während des "Nintendo Direct"-Streams bekannt, dass eine Fortsetzung der Spiele Pokémon - Sonne und Pokémon - Mond folgen wird: Pokémon Ultrasonne und Pokémon Ultramond.

Am 17. November erscheinen die beiden neuen Editionen weltweit. In Kanada und in den USA können Fans der Spiele, neben der normalen Version, eine etwas hübschere Version erwerben: Das Steelbook Dualpack. Das Pokémon Ultrasonne- und Ultramond-Steelbook beinhaltet beide Spiele. Die neuen Formen der beiden legendären Pokémon Solgaleo und Lunala zieren die Hülle. Umgerechnet kostet das Steelbook knapp 70 Euro. Und so wird es voraussichtlich aussehen:

Hier seht ihr die Voderseite.

Und hier seht ihr die goldene Innenseite des Steelbooks.

Ob die Version auch in Deutschland erscheint, ist bisher unklar. Wir können es nur hoffen, denn die sieht richtig gut aus. Würdet ihr sie euch kaufen? Schreibt es uns in die Kommentare!