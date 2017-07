Hand of the Gods: Hearthstone-Konkurrent startet Open Beta

Ab heute könnt ihr das Sammelkarten-Strategiespiel Hand of the Gods: SMITE Tactics kostenlos in der Open-Beta-Version zocken. Ladet euch das Spiel dazu einfach auf der offiziellen Website herunter.

Momentan locken die Entwickler außerdem mit einem neuen Venus-Paket, mit dem ihr eure Decks aufstocken und euch diverse Boni und einen extra Skin sichern könnt.

Die Hi-Rez Studios erweitern das SMITE-Universum mit dem rundenbasierten Sammelkartenspiel um eine neue Facette: Erweckt in dem Game antike Götter und mythische Kreaturen zum Leben und schickt sie in die Schlacht gegen eure Feinde.

Im Rahmen des heute eröffneten eSports-Events "DreamHack Valencia" veranstalten die Entwickler außerdem mehrere Turniere, in denen Preisgelder in Höhe von umgerechnet etwa 305.000 Euro winken - "Hand of the Gods" ist da natürlich auch mit von der Partie.