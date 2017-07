Hearthstone: Offenbar neues Event mit Gratis-Karten geplant

Kaum hat Blizzard für Hearthstone - Heroes of Warcraft die nächste Erweiterung Hearthstone - Ritter des Frostthrons angekündigt, gibt es neue Informationen. Laut der Fan-Webseite hearthpwn haben Spieler in den Dateien des letzten Updates, erste Details zum kommenden Spielevent "The Frozen Festival" entdeckt.

Den Informationen aus den Spieldateien nach wird es pro Woche für Spieler ein Gratis-Ticket für die Arena geben. Ein kostenloses Kartenpaket folgt, sobald ein Spieler drei Arena-Matches absolviert hat. Dies geht ebenfalls maximal einmal pro Woche. Insgesamt soll das Event rund drei Wochen dauern.

Die Aufgaben hören dabei auf die Namen "The Frost Festival Begins!" (Das Frost-Fest beginnt!), "A Far Superior Festival" (Ein weit überlegenes Fest) und "A Cold Day in the Arena" (Ein kalter Tag in der Arena). Von wann bis wann das Festival stattfindet, ist aber noch unklar.

Blizzard selbst hat sich zum Leak noch nicht geäußert, aber die Ankündigung dürfte vermutlich schon bald folgen. Bis dahin könnt ihr noch Zeit mit der letzten Erweiterung verbringen, die im Test "Hearthstone - Reise nach Un'Goro: Frohes Neues Jahr! - Ja, jetzt im April" gut abgeschnitten hat.

Ein einzigartiger Erfolg: Blizzard erweitert Hearthstone regelmäßig um neue Erweiterungen und Kartenpakete. Mit dabei sind nicht nur reine Mehrspielerinhalte, sondern auch neue Abenteuer.