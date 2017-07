Mitten im Sommerloch, sehnen sich die meisten Spieler wohl schon den Herbst herbei. Denn dann erscheinen die nächsten großen Spiele. Alleine der Oktober ist da echt der Wahnsinn. Diese Woche jedoch, können sich zumindest Besitzer einer Konsole die Hände reiben.

Das erscheint am 18. Juli 2017

So ein bisschen wie Zelda und Stardew Valley, könnte man sagen. Eine offene Spielwelt, in der ihr freilich verhindern müsst, dass alles vor die Hunde geht. Genauso löst ihr aber auch alltägliche Probleme, redet mit Bewohnern, helft ihnen. Das ganze ist ziemlich drollig verpackt und dürfte für einige charmante Stunden Spielspaß sorgen. Auf dem PC könnt ihr euch das Spiel über Steam holen. Besitzer der PlayStation 4 jedoch können auch eine physische Version ergattern. Interessiert? Dann holt euch das Spiel doch direkt hier.

Das erscheint am 21. Juli 2017

Viele Besitzer der Nintendo Switch werden sich ihre Konsole wohl wegen dieses Spiels gekauft haben. Mit Splatoon 2 kommt der Nachfolger des erfolgreichsten Spiels der Wii U. Es gilt, mit Pinseln, Eimern oder Farb-Pistolen eine Arena in die Farbe des eigenen Teams einzufärben. Gewonnen hat das Team, dessen Farbe am Ende der Partie dominiert. Das mag simpel klingen, macht aber viel Spaß - besonders dank der verschiedenen Spielmodi. Wenn ihr direkt vorfreudig bestellen wollt, dann macht das am besten hier.

Natürlich können wir euch an dieser Stelle nur die größeren Spiele-Veröffentlichungen zeigen. Auch in der Kalenderwoche 28 werden wieder viele Steam- und Indie-Spiele erscheinen. Wenn euch solche Titel interessieren, haltet am besten die Augen offen.