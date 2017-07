Nintendo hat ein Easter-Egg in ihrem Switch Pro Controller versteckt. Dabei handelt es sich um eine versteckte Nachricht mit der sich der Konsolen-Hersteller direkt an seine Fangemeinde richtet. Um den schwer lesbaren Satz zu entziffern, müsst ihr den rechten Analogstick ganz nach unten drücken.

Der winzige Schriftzug ist dadurch über dem Stick rudimentär zu erkennen. Nun schraubte ein Reddit-Nutzer seinen Controller auf und fotografierte die Platine, auf der Nintendos geheime Nachricht nun endlich deutlich zu lesen ist. In großen Pixel-Buchstaben bedankt sich der Konsolen-Hersteller bei allen seinen Fans. Zwischen den Leiterbahnen des Controllers versteckte Nintendo auf der Platine nämlich den Satz "THX 2 ALLGAMEFANS".

Natürlich ist Nintendo nicht der einzige Konsolen-Hersteller, der im Innenleben seiner Geräte geheime Botschaften für seine treuen Fans hinterlässt. So überraschte Microsoft beispielsweise mit einem eingravierten Master Chief in der Xbox One S. Bereits im März entdeckten neugierige Spieler eine andere versteckte Nachricht von Nintendo im Switch Pro Controller. Mit einer Lupe war Nintendos Danksagung zu entziffern.

