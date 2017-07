Bethesda veröffentlicht einen neuen Trailer zu Wolfenstein 2 - The New Colossus mit dem Namen "German ... or Else".

Bereits mit der diesjährigen E3-Ankündigung präsentierte Bethesda den Fans den neuen Trailer zu Wolfenstein 2 - The New Colossus. Nun legt Bethesda mit einem neuen Video nach, das sich erneut von den üblichen Werbetrailern abhebt.

In der gezeigten TV-Spielshow "German … or Else!" erfahrt ihr, wie das Leben unter der Tyrannei des Regimes in Wolfenstein II: The New Colossus wirklich ist. Die Propaganda-Sendung ist Teil der Vorbereitung auf den großen Tag des Wechsels. Dem diktatorischen Regime reicht es natürlich nicht nur, den gesamten Planeten zu beherrschen. Darüber hinaus sollen auch die Sprache und Kultur des Regimes auf die ganze Welt ausgebreitet werden.

Ob ihnen das gelingt, erfahrt ihr im Herbst. Wolfenstein II: The New Colossus erscheint voraussichtlich am 27. Oktober für Xbox One, PlayStation 4 und PC.

Solltet ihr den Vorgänger zu Wolfenstein noch nicht kennen, verrät euch unsere Bilderstrecke mehr. Hier erfahrt ihr, wie sich B.J. Blazkowicz gegen das Regime stellen konnte.