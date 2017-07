Cyberpunk 2077: Rockstar als spielbare Klasse im neuen Spiel der Witcher-Macher

Was verbirgt sich nur hinter Cyberpunk 2077? Informationen rund um das kommende Rollenspiel von CD Projekt Red, den Machern von The Witcher 3 - Wild Hunt, sind rar gesät. In einem Gespräch mit Gamereactor gibt jedoch Mike Pondsmith, der Erfinder der Tabletop-Vorlage Cyberpunk 2020 und kreativer Berater für das kommende Großprojekt des polnischen Entwicklers, ein paar Detailfetzen preis.

In dem Interview mit den englischsprachigen Kollegen stellt Pondsmith direkt klar, dass er nicht zu viel verraten darf, da ansonsten ein paar "großgewachsene Polen" auf ihn warten würden. Ein bisschen hat er dann aber doch aus dem Nähkästchen geplaudert.

So bestätigt er, dass es in Cyberpunk 2077 die klassischen Rollen aus der Tabletop-Vorlage geben wird. Dies beinhaltet unter anderem die für ein Rollenspiel ungewöhnlichen Klassen wie Journalist, Rockstar oder Manager. Laut Pondsmith werden sie "alle im Spiel sein" und es wird "Überraschungen geben, wie die Entwickler es umgesetzt haben".

Ins Detail geht er dabei nicht, allerdings lassen sich aus dem Cyberpunkt-Tabletop-Rollenspiel die folgenden zehn Klassen entziehen:

Cop (Polizist)

Corporate (hochrangige Geschäftsleute)

Fixer (Dealer und Schmuggler)

Media (Journalisten)

Netrunner (Hacker)

Nomad (Straßengangster)

Rockerboy (Rockstar)

Solo (Einzelgänger)

Techie (Ingenieure)

Med-Tech (Ärzte)

Zur genauen Integration der Rollen, schweigt sich Pondsmith aus. Die bisherige Entwicklungsarbeit würde aber seiner eigenen Vision der Cyberpunkwelt sehr nahe kommen, weshalb er bezüglich der Umsetzung zuversichtlich sei. Die hohen Erwartungen an Cyberpunk 2077, die CD Projekt Red selbst schon vor einigen Monaten geschürt hat, sind damit sicherlich kein bisschen gesunken.

Mit The Witcher 3 - Wild Hunt und den zwei Erweiterungen ist vorerst der Ruhestand für Hexer Geralt gekommen. Entwickler CD Projekt Red widmet sich deshalb mit Cyberpunk 2077 einem komplett neuen Szenario zu.