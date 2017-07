600.000 Dollar für Videospiel-Sammlung

Quelle:Ebay

Mit umgerechnet 413.000 Euro kann man einiges kaufen: Ein Haus in einer schicken Wohngegend, einen Sportwagen, ein paar Weltreisen. Oder aber: Eine massive Videospiel-Sammlung.

Diese Videospielsammlung wurde vor fünf Jahren für eine Million Euro verkauft

Seit einiger Zeit bietet ein Verkäufer aus Toronto (Kanada) seine persönliche Sammlung an Videospielen und Konsolen auf Ebay an. Über 30 Jahre hat er gebraucht, um sie für sich selbst zu vervollständigen. Nun möchte er sie gerne für eine kleine Ablöse von 599.999 Kanadischen Dollar, also umgerechnet 413.000 Euro loswerden. Laut dem Verkäufer beinhaltet die Sammlung unter anderem folgendes:

Tausende von gebrauchten und neuen Videospielen, Konsolen und Accessoires

Die Sammlung erstreckt sich über fast jede Konsole wie zum Beispiel: SNES, NES, N64, GameBoy, GameCube, GameBoy Advance, Nintendo DS, Nintendo 3DS, Atari, SEGA, Dreamcast, Genesis, TurboGrafx 16, Intellivision, Odyssey, Neo-Geo, PlayStation, PlayStation 2, PlayStation 3, Xbox, Xbox 1, PlayStation 4, Wii, Wii-U und viele mehr

Eine der größten Sammlungen von Retro-Spielen

Genügend Merchandise, um mehrere Läden zu eröffnen

Hier seht ihr einige Bilder der Sammlung:

Hier seht ihr Lösungsbücher zu zum Beispiel GTA 4 oder Assassin's Creed

Erinnert irgendwie an Gamestop ...

Noch vor ein paar Tagen, wurde ein Seltenes EA-Sportspiel für 3.800 Euro verkauft. Wenigstens ist bei dem Angebot laut Ebay der Versand kostenlos. Da könnt ihr euch das ja vielleicht mal überlegen. Was haltet ihr von der Sammlung? Würdet ihr sie euch - vorausgesetzt ihr habt das Geld nicht schon zufällig - von einem überraschenden Lotto-Gewinn kaufen? Schreibt es uns in die Kommentare!