Nintendo: Neues "Super Mario"-Puzzle lässt euch rotsehen

Quelle: Gamestop

Exklusiv über Gamestop vertreibt Nintendo ein neues, „farbenfrohes“ 1.000-Teile-Puzzle. Tatsächlich bietet ein Großteil dieser Knobelaufgabe mit seiner roten Fläche allerdings recht wenig Anhaltspunkte zum Lösen.

Die kunterbunten Welten Nintendos sind dafür bekannt, besonders zugänglich und einsteigerfreundlich zu sein. Das gilt aber wahrlich nicht für alle Produkte aus dem Sortiment des japanischen Traditionskonzerns: Wie die englischsprachige Webseite Kotaku berichtet, hat der nun ein 1.000 Teile umfassendes Puzzle veröffentlicht, das jedermanns liebsten Klempner abbildet. Das Problem an der Sache?

Nun, das Motiv ist leider so simpel ausgefallen, dass ein großer Teil des Puzzles einfach nur aus einer Farbe besteht – nämlich rot. Ganz recht: Wer diese Knobelaufgabe erfolgreich lösen möchte, wird über weite Strecken hinweg kaum Anhaltspunkte haben, sondern einfach herumprobieren müssen.

who the fuck at nintendo thought this was okay pic.twitter.com/pGTxqiVuX0