AMD Ryzen Threadripper: Leistung und Preise sollen Intel das Fürchten lehren

Als AMD den Threadripper vorgestellt hat, gab es viel Getöse und Mutmaßungen rund um den neuen Prozessor für die professionelle Anwendung. Nur wenigen Wochen nach der offiziellen Ankündigung seitens AMD kam Intel mit den neuen Core X CPUs um die Ecke, die AMD das Fürchten lehren sollten. Doch nun zeigte AMD erstmal Performancewerte und veröffentlichte zusätzlich die Preise für Threadripper.

AMD Threadripper soll Intel schlagen

Nun ist es endlich offiziell, denn AMD hat in einem Video die neuen professionellen Prozessoren vorgestellt, die direkt gegen "Intels Core X"-Reihe antreten sollen. Während Intel mit Preisen zwischen 1.000 und 2.000 Euro auf einem sehr hohen Niveau liegt, zeigt AMD, dass viele Kerne auch günstiger machbar sind. So vertraut der AMD Threadripper 1950X auf 16 Kerne und satte 32 Threads, während der 1900X auf 12 Kerne und 24 Threads kommt. Preislich überrascht AMD dabei sicherlich nicht nur potentielle Kunden, sondern auch den blauen Chipgiganten. Denn mit 999 Dollar (1950X) und 799 Dollar (1900X) zeigt der Threadripper wahrlich seine Krallen.

Doch nicht nur der Preis könnte Intel ins Schwitzen bringen, auch die Leistung soll weit über einem Core i9 7900X liegen, der aktuell für rund 1.000 Euro erhältlich ist. So soll der 1950X rund 3000 Punkte im Cinebench R15 erreichen, während der 1900X auf satte 2400 Punkte.

Unglaubliche Spezifikationen

Besonders überraschend fallen die Taktfrequenzen vom Threadripper aus. Mit 3,5 GHz und einem Boost-Takt von 4,0 Ghz liegt der 12-Kerner zwischen einem Ryzen 1700X und einem Ryzen 1800X mit 8 Kernen und 16 Threads. Aber auch der Threadripper 1950X zeigt mit 3,4 GHz Basistakt und "4,0 GHz Boost"-Takt seine Muskeln und das bei 16 Kernen und 32 Threads.

Beide Prozessoren finden auf einem riesigen TR4-Sockel ihr Zuhause, den ihr auf den neuen X399-Plattformen findet werdet. Diese bieten ein Quad-Channel-Speicherinterface sowie satte 64 PCI-Express Lanes (Datenbahnen für die Grafikkarte).

Nur interessant für Profis?

Auch wenn AMD den Threadripper am Ende überwiegend für die professionelle Anwendung vorsieht, so kann der Prozessor auch für Gamer interessant sein. Nicht nur, dass ihr in eine zukunftssichere Plattform investiert, ihr seid auch die Multitasking-Profis damit. Zocken, Streamen, Rendern und nebenbei eine virtuelle Maschine betreiben wären für die neuen AMD Prozessoren kein Problem. Hinzu kommt die Möglichkeit bis zu vier dicke Grafikkarten im Quad-SLI (Vier Grafikkarten in einem System) zu betreiben.

AMD Threadripper soll Anfang August in den Regalen stehen.