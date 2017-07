Über den Zombie-Modus von Call of Duty - WW2 wissen wir bisher nur sehr wenig. Nach der Ankündigung, dass es einen Zombie-Modus geben wird, blieb es ruhig. Das war Ende April. Nun startet Activision anscheinend eine Viral-Kampagne und versendet mysteriöse Briefe.

Einen dieser Briefe hat den Youtuber MrRoflWaffles erreicht - passender mit der Aufschrift "Genehmigt". In einem Video zeigt er euch - anscheinend sehr beeindruckt von der ganzen Aktion - den Inhalt dieses Papiers. Neben Infos zur Geschichte von Call of Duty - WW2 enthält der Brief auch einen Code. 12091 lautet der. Mit diesem könnt ihr euch Zugang zu einer verschlossenen Internetseite verschaffen: https://www.callofduty.com/wwii/classified. Auf der Seite könnt ihr auch neue Infos zum Zombie-Modus entdecken. Und noch einiges mehr.

So sieht die Seite aus, bevor ihr den Code eingegeben habt. Versucht es doch mal, es dürfte euch überraschen.

Übrigens wird es in Call of Duty - WW2 zahlreiche Änderungen am Mehrspieler-Modus geben. Auch haben die Entwickler schon einen elaborierten Plan, wie sie mit Hakenkreuzen im Spiel umgehen werden. Schließlich handelt es sich um ein Spiel, das im Zweiten Weltkrieg spielt.

Natürlich wird in Call of Duty - WW2 vor allem eine Sprache gesprochen, die der Gewalt. Ausgeführt wird diese mit vielen brachialen Waffen. Welche das sind, könnt ihr in unserer Bilderstrecke nachschauen.