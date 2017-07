Star-Wars-Hotel: Disney baut den ultimativen Fan-Traum!

Nerdgasm-Alarm!!! Auf der Disney-Convention D23 Expo hat der Unterhaltungsriese am Wochenende nebenbei ein Bömbchen platzen lassen, bei dem uns - entschuldigt bitte - das Lichtschwert in der Hose aufging: Dass Disney World in Florida einen riesigen Star-Wars-Bereich bekommt (der Galaxy's Edge heißt und 2019 eröffnet werden soll), ist ja bereits bekannt.

Aber dazu soll jetzt noch ein passendes Hotel kommen und das hat es ebenfalls so richtig in sich! Allzu viele Details sind leider noch nicht bekannt, aber was wir wissen, klingt praktisch wie ein Realität gewordenes Star Wars - The Old Republic. Gut, vielleicht ohne tödliche Kämpfe ...

Nicht nur, dass sämtliche Angestellten (mehr oder weniger) bekannte Figuren aus dem Star-Wars-Universum mimen, auch alle Besucher bekommen direkt am Empfang ein Kostüm ausgehändigt und dazu eine Rolle, in die sie ihren gesamten Aufenthalt über schlüpfen sollen. Das ultimative Star-Wars-Live-Rollenspiel!

Die Konzeptzeichnungen in unserer Bildergalerie versprechen obendrein absolut originalgetreues "Krieg der Sterne"-Feeling. Das geht so weit, dass sogar vor die Fenster des Hotels Weltraumbilder projeziert werden, um die Illusion perfekt zu machen.

Leider ist noch nicht bekannt, wann unsere neue Lieblingsherberge eröffnen soll. Möge die Macht mit den Bauarbeitern sein!