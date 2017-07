Dreadnought: PS4-Keys für die geschlossene Beta zu verschenken

Vor dem Fernseher zu sitzen und sich Star Trek anzusehen (oder The Expanse, oder Farscape, oder Battlestar Galactica) ist ja schön und gut. Aber nichts übertrumpft das Gefühl, selbst das Kommando zu ergreifen und sich in der Rolle eines Raumschiffkapitäns in die Schlacht zu stürzen!

So weit ist die Erfüllung dieses Traums gar nicht entfernt. Genauer gesagt: In der Zeile unter diesem Absatz! Denn das Berliner Entwicklungsstudio Yager zeigt sich großzügig und verschenkt 250 Keys für die geschlossene Beta des taktischen Weltraum-Shooters Dreadnought auf der PlayStation 4. Nochmal zum Mitschreiben: Geschenkt, Raumschiffe, Weltall. Ein klassischer Fall von "nicht lange fackeln, schnell zugreifen". Folgender Link hält einen Key für euch bereit. Vollkommen gratis, ohne Zusatzaufgaben, ohne Haken und Ösen. Ihr müsst jedoch schnell sein, denn es gibt nur Keys, solange der Vorrat reicht:

Was euch genau in Dreadnought erwartet, haben wir bei einem Besuch beim Entwickler schon vorab für euch erörtert. Unsere Erkenntnisse findet ihr in der Vorschau: "Dreadnought: Energie zu den Waffen und auf in die Schlacht!"

Wir wünschen euch viel Spaß in den Tiefen des Alls. Garantiert stoßt ihr dort auf das eine oder andere Schiff, das gerade in einem Fusionsfeuer aufleuchtet und verglüht. Das ...

... sind dann vermutlich wir.

Dreadnought versetzt euch in die Kommandozentrale mächtiger Raumschiffe. Ihr wolltet schon immer mal beweisen, dass ihr mehr Zeug zum Captain eines interstellaren Schlachtschiffs habt als Kirk und Co.? Dann nichts wie ran! In unserer Bilderstrecke könnt ihr euch schon mal einen Eindruck vom Geschehen verschaffen.