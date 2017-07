Diese Spiele erscheinen in der Kalenderwoche 30

Diese Woche wird es ziemlich taktisch. Ob die warmen Temperaturen zuträglich sind, wenn ihr gerade fiese Rätsel lösen oder große Städte planen wollt, bleibt abzuwarten. Fest steht jedoch, dass auch diese Woche wieder einige frische Spiele in den Regalen landen werden.

Erscheint am 25. Juli

Schon seit September 2017 könnt ihr das Aufbau-Strategiespiel im Early Access am PC zocken. Am 25. Juli folgen nun die Versionen für PlayStation 4 und Xbox One sowie die fertige Version für den PC. In Aven Colony dreht sich alles um Städte. Denn diese müsst ihr aufbauen - möglichst gekonnt. Das gefällt euch? Dann könnt ihr euch die Konsolen-Versionen direkt hier bestellen. PC-Spieler wenden sich an Steam.

Ebenfalls am 25. Juli erscheint das Rollenspiel Pyre für PC und PlayStation 4. Ihr müsst im Spiel eine Gruppe von Verbannten in die Freiheit führen, auf eurem Weg werden euch natürlich zahlreiche Gegner daran hindern wollen. So funktionieren Rollenspiele nunmal. Interessiert? Dann holt euch das Spiel digital im PlayStation Store oder auf Steam.

Erscheint am 28. Juli

Dieser Freitag dürfte ein schöner Tag für die Besitzer eines Nintendo 3DS sein. Denn Nintendo schlägt gleich zweimal zu. Bei beiden Spielen handelt es sich um eher "putzige" Titel, die euch mit viel Charme versuchen einzufangen. Bei Pikmin handelt es sich um ein Spin-Off der bekannten Strategiespiele.

Miitopia jedoch ist ein komplett neues Spiel, mit dem ihr Freundschaften aufbauen und pflegen könnt. Das alles klingt ziemlich verrückt - und passt daher perfekt zu Nintendo. Findet ihr auch? Dann kauft Miitopia doch direkt hier. Sollten euch jedoch eher die kleinen Pikmin begeistern, solltet ihr diesem Link folgen.

Schon seit dem 6. Dezember 2016 können PC-Spieler sich mit Shadow Tactics - Blade of the Shogun vergnügen. Uns hat das Spiel damals richtig gut gefallen, wie ihr in unserem Test nachlesen könnt. Nun kommt das Spiel aus dem deutschen Entwicklerstudio Daedalic auch für PlayStation 4 und Xbox One raus. Wer also auch Echtzeit-Taktik steht, sollte sich das Spiel direkt hier bestellen.

Freilich handelt es sich bei diesen Veröffentlichungen nur um die größere Titel. Sollten euch kleinere Steam- oder Indie-Spiele am Herzen liegen solltet ihr auf jeden Fall die Augen offen halten. Denn da wird sicher auch diese Woche wieder einiges kommen.