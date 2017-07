Entwickler Respawn Entertainment veröffentlicht für den Multiplayer-Shooter Titanfall 2 demnächst einen Koop-Modus. In "Frontier Defense" kämpfen vier Spieler gegen anstürmende Gegnerwellen, um den sogenannten Harvester zu verteidigen.

Nicht ganz unähnlich zu "Tower Defense"-Spielen dürfen außerdem während den Pausen Geschütztürme und Fallen aufgestellt werden. Somit bleibt es nicht nur bei den klassischen Waffen und dem eigenen Titanen, um mehrere Dutzend Gegner zu erledigen.

Frontier Defense bietet vier Schwierigkeitsgrade und ist auf den Karten Homestead, Forwardbase Kodai, War Games, Rise und Blackwater Canal spielbar. Mit kommenden Patches soll das Angebot stetig erweitert werden. Der Spielmodus ist Teil der neuen Gratis-Erweiterung "Operation Frontier Shield", die darüber hinaus mit Rise und Township zwei neue Mehrspieler-Karten enthält. Das Update erscheint voraussichtlich am 25. Juli.

Wer nun Interesse an Titanfall 2 bekommen hat und nicht auf EA beziehungsweise Origin Access zurückgreifen möchte, der kann den Shooter vom 28. bis zum 30. Juli kostenlos auf PC, Xbox One und PlayStation 4 ausprobieren. Enthalten ist in der temporären Demo die Einzelspieler-Mission "The Beacon", sowie der komplette Mehrspieler-Modus.

Noch mehr Infos zu Titanfall 2 gibt es derweil im Test "Titanfall 2: Mehr als nur ein Online-Shooter".

Mehr als nur ein Multiplayer-Shooter: In Titanfall 2 gibt es erstmals eine Einzelspieler-Kampagne, die ihren Namen redlich verdient hat. Zudem setzen die Entwickler viel Wert darauf, dass alle kommenden Inhaltserweiterungen kostenlos sein werden.