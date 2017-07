Der leitende Entwickler Tetsuya Nomura hat in einem Interview verkündet, dass die Abenteurergruppe im kommenden Kingdom Hearts 3 deutlich größer ausfallen soll als in früheren Teilen der Reihe. So dürft ihr euch offenbar auf Charakterzuwachs von fünf oder sogar noch mehr Figuren freuen. Auch einen zweiten spielbaren Protagonisten soll es geben.

Erst vor wenigen Tagen hat der Publisher Square Enix endlich einen neuen Trailer zu Kingdom Hearts 3 veröffentlicht und dabei im selben Zug die Einführung neuer Charaktere aus Disneys „Toy Story“-Universum angekündigt. Bei so vielen liebenswerten Figuren, darunter Donald Duck und Goofy, aber nun eben auch Woody, Buzz Lightyear und Co., kann die Zusammenstellung der eigenen Abenteuergruppe schon mal schwer fallen – mit Kingdom Hearts 3 will es euch der Entwickler aber etwas einfacher machen.

Die Zeiten, in denen Spieler nämlich nur zwei weitere Charaktere in die Gruppe aufnehmen konnten, sollen endgültig vorbei sein. Erlaubten frühere Spiele der „Kingdom Hearts“-Reihe lediglich Gruppen von bis zu drei Charakteren, soll diese Zahl mit dem neuen Spiel klar aufgestockt werden, wie der leitende Entwickler Tetsuya Nomura im Interview mit IGN verraten hat: „Wir sind imstande, mehrere Charaktere abzubilden“, so Nomura. „Bis zu fünf Leute können nun beitreten, sogar mehr. Mehrere Charaktere können sich der Gruppe anschließen.“

Damit noch nicht genug: Im selben Interview verkündete Nomura, dass es neben dem Protagonisten Sora noch einen zweiten spielbaren Charakter geben werde. Auf wen genau ihr euch da freuen dürft, ließ der Entwickler aber offen. Kingdom Hearts 3 erscheint voraussichtlich im Jahr 2018 für PlayStation 4 und Xbox One.

Sowohl Freunde japanischer Rollenspiele als auch Disney-Enthusiasten durften sich in den vergangenen Jahren über etliche magische Momente freuen. Umfangreiche Eindrücke zu Kingdom Hearts bekommt ihr in unserer Bildergalerie.