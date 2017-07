Seid jetzt Teil des nächsten PlayStation-Updates

Solltet ihr mit dem letzten PlayStation-Update nicht zufrieden gewesen sein, habt ihr nun die Möglichkeit, Beta-Tester zu werden und beim neuesten Update mitzuhelfen.

Sony braucht eure Hilfe. Ab jetzt könnt ihr euch als Beta-Tester bewerben, um die Chance zu bekommen, das neuste System-Update zu testen. Zeit habt ihr seit dem 19. Juli bis zum Start der Beta Anfang August.

Beta-Tester des bisherigen System-Updates, Version 4.50, bekamen einen früheren Einblick in Features, wie etwa externe HDD-Unterstützung (Hard-Disk-Drive) und benutzerdefinierte Hintergründe. Um Teil der neuesten Beta zu sein, müsst ihr folgende Voraussetzungen erfüllen:

Eine PlayStation 4 besitzen

Zugang zu einer Internetverbindung aufbauen können

Ein Hauptkonto besitzen

Mindestens 18 Jahre alt sein

Solltet ihr zu den Auserwählten gehören, werdet ihr eine E-Mail erhalten. Außerdem ist es wichtig, dass ihr dem PlayStation-Team während der gesamten Testphase Feedback gebt. Solltet ihr doch keine Lust auf den Test haben, könnt ihr jederzeit zurück auf die vorherige Systemsoftware-Version wechseln.

Eine super Idee von Sony, die Community an Updates und Verbesserungen teilhaben zu lassen. Werdet ihr am Beta-Test für das neuste System-Update teilnehmen? Schreibt es uns in die Kommentare!