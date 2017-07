Fehlermeldungen sind in der Regel etwas Unschönes, aber meistens relativ harmlos und lassen sich dank expliziten Codezahlen einer Beschreibung zuordnen. Nicht so im Falle einer kürzlich aufgetauchten "Xbox One"-Fehlermeldung, die einen Hinweis auf die Zeichentrickserie My Little Pony beinhaltet hat.

(Bildquelle: TechGuruGJ via Reddit)

Die Fehlermeldung liest sich wie folgt: "Hier sollte eine lange Erklärung über den Fehler stehen. Lest sie und weint ("Read it and weep!")! Und wenn ihr diese Formulierung noch nicht im Internet nachgeschaut habt, dann macht dies bitte. Ihr werdet eine Episode von My Little Pony finden, die den Titel "Read it and Weep" trägt. Cloudchasers und Wonderbolts, ihr werdet niemals vergessen!"

Verwirrt? Dann geht es euch genauso wie vielen anderen Nutzern auf Reddit und in den sozialen Netzwerken, die im Laufe eines Abends über die merkwürdige Meldung gestolpert sind. Grund zur Panik gibt es aber nicht.

Mike Ybarra vom Xbox-Team hat mittlerweile über Twitter aufgeklärt, dass es sich dabei um eine Fehlermeldung für Testzwecke handelt. Diese sollten die Endbenutzer gar nicht sehen. Ein kleines Update hat den "My Littly Pony"-Fehler mittlerweile aus dem sichtbaren Xbox-Bereich entfernt.

Fix will be in tonight, sorry about that. Test string that shouldn’t show up. — Mike Ybarra (@XboxQwik) 19. Juli 2017

Eine kuriose Geschichte. Habt ihr den Fehler auch erhalten und wie war eure Reaktion? Verratet es uns doch in den Kommentaren.

