Kaum ist die Online-App für die Nintendo Switch veröffentlicht, muss sich die Funktionsweise zahlreicher Kritik stellen. Grund dafür sind die Einschränkungen beim Voice-Chat, von denen die Nutzer auf der Webseite Reddit oder in den sozialen Netzwerken enttäuscht sind.

Die App, die vorerst nur in Verbindung mit Splatoon 2 funktioniert, erlaubt es Spielern, sich via Voice-Chat in Gruppen auszutauschen. Allerdings nur, solange die App auf eurem Smartphone im Vordergrund ist. Zwischendurch den Bildschirm eures Handys abschalten um Akku zu sparen oder eine Whatsapp-Nachricht beantworten, ist nicht möglich, ohne dass daraufhin der Voice-Chat beendet wird.

"Das ist fürchterlich!", so einer von vielen Kommentaren auf Reddit. Während sich Einige mittlerweile damit abgefunden haben, dass manche Online-Funktionen der Nintendo Switch ausschließlich über ein Smartphone stattfinden, sind sie enttäuscht, dass die App dabei so restriktiv ist und akkuschonende Maßnahmen fast schon aussperrt.

Andere sehen darin wiederum eine Absicht von Nintendo, um die Wichtigkeit des Sprachchats zu mindern. Würden Spieler, die den Voicechat nutzen, einen enormen Vorteil erhalten, würden Spieler, die das nicht tun, eine schlechtere Erfahrung beim Spielen haben. Ob das jedoch der tatsächliche Grund ist, dass die App im Gegensatz zu anderen Sprachchatmöglichkeiten wie Discord oder Skype zwingend im Vordergrund bleiben muss, bleibt offen.

Wie gut die App schlussendlich ankommt, wird sich spätestens mit der Veröffentlichung von Splatoon 2 am 21. Juli herausstellen. Der Shooter selbst wusste im Test "Splatoon 2 - Spritzen muss es!" bereits zu überzeugen.

Wer in Splatoon 2 eine Gruppe bilden oder den Voice-Chat nutzen möchte, der muss zwingend ein Smartphone besitzen. Zum Glück funktioniert die Farbenschlacht jedoch auch abseits dieser Funktionen ganz gut, wie unsere Bilderstrecke beweist.