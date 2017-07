Im Rahmen einer Finanzkonferenz hat der Ubisoft-Chef Yves Guillemot über den wachsenden Einfluss des "Early Access"-Hits PlayerUnknown's Battlegrounds gesprochen und angedeutet, dass sich diese Art Gameplay auch in zukünftigen Ubisoft-Spielen wiederfinden könnte.

Dass sich das „Early Access“-Spiel PlayerUnknown's Battlegrounds nach nur wenigen Monaten zum Kassenschlager gemausert hat, ist inzwischen hinlänglich bekannt. Über vier Millionen Spieler vermochte das Spiel über einen Zeitraum von nur drei Monaten hinweg anzuziehen – ein Erfolg, der auch den Großen in der Industrie nicht entgangen ist.

Im Rahmen einer Finanzkonferenz hat Yves Guillemot, CEO des französischen Spielekonzerns Ubisoft, über den Einfluss von PlayerUnknown's Battlegrounds auf sein Unternehmen gesprochen. Das Spiel sei keine Gefahr für bereits existente Ubisoft-Spiele, so Guillemot laut der englischsprachigen Webseite Gamespot, sondern viel mehr eine Gelegenheit.

„[Battlegrounds] macht einen fantastischen Job“ so der Ubisoft-Chef. „Rainbow Six wächst anhaltend und so auch die Zeit, die im Spiel verbracht wird, also sehen wir keine Konkurrenz in dem Spiel. Wir schauen aber, was [der Entwickler Bluehole] da tut, und es ist eine Art Gameplay, die sehr interessant ist und die ihr in Zukunft möglicherweise in DLCs einiger unserer Spiele sehen werdet.“

Um welche Spiele es sich da konkret handeln könnte, ließ Guillemot bewusst nicht verlauten – die Tatsache, dass er aber nur von DLCs spricht, ist allerdings durchaus interessant. Möglicherweise ist da schon etwas Konkretes für Ghost Recon - Wildlands in Planung!?

