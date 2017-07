RGB-beleuchtete Tastaturen sind aktuell der Verkaufsschlager bei Gamern. Egal ob mechanisch oder nicht, viele Nutzer freuen sich, wenn die Tastatur in allen möglichen Farben blinkt und leuchtet. Doch nicht nur die Beleuchtung zählt bei Zockern, denn die Tastatur soll auch hochwertig sein und zudem nicht so viel kosten wie eine neue Grafikkarte. Lioncast zeigt nun mit der LK300 genau das, was viele sich wünschen.

Dicke Ausstattung und erstklassiges Design

Lioncast möchte bei der LK300 besonders in Sachen Verarbeitung und Design punkten. Das Besondere bei der 120 Euro teuren Tastatur ist die gebürstete Aluminium-Oberfläche, die einen Angriff auf Corsair und Co. wagt. Das soll die Tastatur nicht nur stylisch, sondern auch besonders hochwertig erscheinen lassen.

Hinzu kommt die umfangreiche RGB-Beleuchtung, mit der ihr jede einzelne Taste in 16,8 Mio. Farben erscheinen lassen könnt. Mit der, speziell von Lincast entwickelten, „Radiant Backlight Techologie“, soll jede Taste besonders stark und gleichmäßig ausgeleuchtet werden. Insgesamt bietet euch die Tastatur 105 konfigurierbare Tasten sowie 12 weitere programmierbare Hotkeys, die ihr oberhalb der F-Tasten findet. Zum Einsatz kommen rote Kailh-Switches, die sich besonders gut zum Zocken und Schreiben eignen, da sie nicht zu laut sind.

Ausstattung aus der Premiumklasse

Immer mehr Hersteller verzichten heute auf eine hochwertige Handballenauflage, doch ist dies für viele Spieler besonders wichtig. Lioncast legt nicht nur eine Auflage mit in das Paket, sondern gewährt euch noch Zugriff auf eine umfangreiche Software. Mit dieser habt ihr die Möglichkeit alle Tasten einzeln zu programmieren und eure Tastatur in den Farben erstrahlen zu lassen, die euch besonders gut gefallen.

Hochauflösende Bilder und weitere Informationen findet ihr in unserer Bilderstrecke:

Weiterhin bietet euch die LK300 von Lioncast einen 2 Megabyte großen Speicher, der bis zu drei Macro-Befehle abspeichern kann. Das macht es möglich die einzelnen Profile auch an einem anderen PC blitzschnell abzurufen, ohne weitere Einstellungen vornehmen zu müssen.

Verfügbarkeit & Preis

Die Lioncast LK300 RBG Gaming Tastatur ist ab sofort in der Farbe Schwarz für einen empfohlenen Verkaufspreis von 119,95 Euro deutschlandweit erhältlich.