Update: So wie es scheint, ist dieses Angebot noch nur im US-Amerikanischen PlayStation Store erhältlich. Allerdings dürfte dieses auch in Kürze im deutschen Store vorhanden sein.

Die Orks sind auf der PlayStation 4 los: Mit Orcs Must Die! - Unchained veröffentlicht Entwickler Robot Entertainment den dritten Teil der Tower-Defense-Reihe. Das ist zwar schon von Haus aus ein "Free 2 Play"-Spiel, aber Mitglieder von PlayStation Plus bekommen noch etwas kostenlos dazu.

Wer über ein aktives Abonnement von PlayStation Plus verfügt, kann sich im PlayStation Network zusätzlich das sogennante Plus-Paket für Orcs Must Die! - Unchained besorgen. Dieses enthält laut Robot Entertainment diverse Spielgegenstände in Wert von über 20 Dollar (circa 17,40 Euro):

1.250 Gold

8.000 Totenköpfe

Maximilian Lucky Tunic Outfit

Gabriella Violet Vintage Outfit

Dragon Guardian

100 Rage-Tränke

100 Gesundheitstränke

10 Schriftrollen der Unchained

10 Schriftrollen der Slow

1-Woche Battle Pass

Das Angebot gilt bis zum 14. August 2017. Aktuell gibt es außerdem noch Until Dawn und weitere Spiele im Rahmen von PlayStation Plus gratis.

Die Orks wagen den Sturmangriff, ihr müsst ihn abwehren: Orcs Must Die! - Unchained liefert euch die Mischung aus Tower-Defense und Third-Person-Action-Spiel, bei dem ihr in der Verteidigung selbst aktiv werden müsst.