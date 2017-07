Kurz nach der E3 sorgte die Ankündigung der Ataribox für Freude bei Fans weltweit, auch wenn noch nicht klar ist, ob es sich um eine Neuauflage à la SNES Classic Mini oder etwas anderes handelt. Mittlerweile sind erste Bilder der Konsole aufgetaucht. Zwar ähnelt das gezeigte Gerät äußerlich dem Atari 2600, aber HDMI-Ausgang und USB-Anschlüsse waren damals definitiv nicht vorhanden. Heute stellt Atari eine weitere Neuheit aus seinem Haus vor: sogenannte Speakerhats.

Die selbstschließenden Sneaker und Hoverboards aus den "Zurück in die Zukunft"-Filmen lassen grüßen.

Dabei handelt es sich um Baseballcaps, die sich mit bluetoothfähigen Geräten verbinden lassen sollen. Über im Schirm verbaute Lautsprecher und ein irgendwo verstecktes Mikrofon könnt ihr damit Musik hören oder sogar Telefonate führen. Zumindest einige fragende Blicke sind euch wohl garantiert, wenn ihr euch quasi mit eurer Mütze unterhaltet, wie Link in The Legend of Zelda - The Minish Cap. Getreu der Videospielwurzeln von Atari bietet das Cappie sogar eine Art Mehrspielermodus, bei dem ein Gerät Zugriff auf mehrere vernetzte Kappen gleichzeitig hat.

Das kleine Lämpchen neben dem einzigen Knopf gibt vermutlich Auskunft über den Status der Kappe.

Bisher ist noch kein Preis für die futuristischen Kopfbedeckungen bekannt, wohl aber, dass es eine Limited Edition zum kommenden Film Blade Runner 2049 geben soll. Die Speakerhats sollen auch nur der Anfang einer Reihe von Wearables sein. Der Auftakt ist auf jeden Fall schon mal ... interessant, aber über Geschmack lässt sich ja bekanntlich nicht streiten.

Mit dem Atari 2600 führt die Firma den Markt vor dem großen Videospiel-Crash an. Aus heutiger Sicht sind die klobigen Riesenpixel und simplen Grafiken schier unerträglich, damals standen sie aber nur hochgezüchteten Arcade-Automaten nach. In der Bilderstrecke erlebt ihr die Glanzpunkte dieser Zeit.