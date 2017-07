Der neueste Ableger der „Pro Evolution Soccer“-Reihe erscheint voraussichtlich am 12. September. Wer vorher einen ersten Blick auf das Spiel werfen will, hat heute die Chance dazu. Konami stößt heute auf Xbox One und PlayStation 4 die Tore zur offenen Beta für PES 2018 auf. Bis zum 31. Juli seid ihr alle eingeladen das Spiel online ausgiebig zu testen und Rückmeldung und Spieleindrücke abzugeben. Bei der Veröffentlichung werden dann auch noch PC, PS3 und Xbox 360 mit einer Version des Spiels bedacht.

Während der nächsten Tage könnt ihr im Online-Modus die brasilianische und französische Nationalmannschaft im 1-gegen-1 und 3-gegen-3 Modus spielen. Zusätzlich könnt ihr auch die anpassbaren Spielbedingungen erleben und zwischen Tag und Nacht sowie Sonne und Regen wählen. Wichtig: Auf Sonys Konsole könnt ihr direkt loslegen, bei Microsofts Gerät benötigt ihr hingegen den kostenpflichtige Dienst Xbox Live Gold.

Falls ihr noch knapp zehn Minuten zu erübrigen habt, könnt ihr eine Umfrage zur Beta ausfüllen und euch damit 10 000 GP für euer Konto im Spiel sichern. Mit dieser Währung könnt ihr in PES zum Beispiel Agenten und Manager anheuern oder Spielerverträge erneuern.

Der ewige Konkurrent zur Fifa-Reihe: PES 2018 lockt mit taktischem Spielablauf und allerlei Finessen, kann aber nicht ganz mit der bombastischen Präsentation aus dem Hause EA mithalten. Dennoch kann sich das Spiel sehen lassen. Schaut mal in die Bilderstrecke und bildet euch eure Meinung.