Pokémon Go: Startschuss für legendäre Monster fällt in den nächsten Tagen

Nachdem es zahlreiche Leaks, Daten-Durchforstung und die wüstesten Theorien gab, lässt Niantic jetzt die Katze aus dem Sack: Bald werden Trainer bei Pokémon Go die Chance bekommen, gegen legendäre Monster anzutreten und sie zu fangen. In einem neuen Trailer machen die Entwickler Lust auf epische Kämpfe gegen die seltenen Biester:

Auf der offiziellen Webseite macht Niantic deutlich, dass Spieler sich den 22. Juli rot im Kalender anstreichen sollten. Wie wir zuvor schon berichtet haben, findet am Samstag nämlich das erste "Pokémon Go"-Fest in Chicago statt; scheinbar können Spieler weltweit an dem Tag aber auch zusammenarbeiten, um besondere Boni im Spiel freizuschalten.

Wenn die Fans genügend Taschenmonster im Zeitfenster der Herausforderung beim "Pokémon Go"-Fest fangen, wird schließlich endlich das erste legendäre Pokémon in Chicago enthüllt. Sollte es den Trainern in den Vereinigten Staaten dann gelingt, das Monster zu besiegen, wird es auch weltweit als Raid-Kampf erscheinen. Hebt euch an dem Tag eure Raid-Pässe also unbedingt auf!

Falls alle diese Bedingungen erfüllt werden und ihr es dann tatsächlich schafft, das legendäre Biest zu fangen, werdet ihr es nur zum Kämpfen benutzen können. Laut Niantic wird das legendäre Pokémon nämlich nicht von eurer Seite weichen, so dass es keinen Platz in Arenen finden wird.

Welches legendäre Monster zuerst erscheinen wird, verrät Niantic noch nicht. Erinnert ihr euch aber noch an den allerersten Trailer zu dem Mobile-Game? Hier eine kleine Erinnerung:

Wir sehen Trainer, die gemeinsam gegen Mewtu kämpfen. Gut möglich, dass Niantic also das Psycho-Pokémon als erstes legendäres Monster ins Spiel einführt. Auf welches seltene Taschenmonster hofft ihr?