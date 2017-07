Normalerweise verteilen sich die bis zu 100 Spieler pro Match in Playerunknown's Battlegrounds auf weite Teile der Karte. Im Falle von Josh Wittmann war dies jedoch aufgrund eines Server-Lags nicht möglich. Stattdessen wurden alle Spieler über einem gemeinsamen Fleck abgeworfen. Die logische Konsequenz? Eine Massenprügelei:

(Quelle: Youtube, Josh Wittmann)

Passieren sollte das eigentlich nicht. Normalerweise befinden sich alle Spieler bei Playerunknown's Battlegrounds in einem Flugzeug, welches einer bestimmten Flugroute folgt. Wann jemand abspringt, liegt in seinem eigenen Ermessen. In der Regel suchen die Spieler deshalb nach möglichst ruhigen Plätzen, bei denen sie nicht sofort auf einen der bis zu 99 potenziellen Feinde treffen.

Playerunknown's Battlegrounds ist jedoch ebenfalls Teil von Steams "Early Access"-Programm und damit noch nicht ganz fertig. Probleme und Serverfehler gehören zum Erlebnis teilweise dazu, wenn auch nicht zwingend in dem Ausmaß, wie sie Josh Wittmann erlebt.

Und während ein paar Feiglinge sofort den Rückzug nach der Landung antreten, entscheidet sich der Rest für eine ehrenhafte und kunterbunte Prügelei. Ein ultimativer Kampf entbrennt, wie ihn Playerunknown's Battlegrounds nur selten erlebt. Kein Wunder, dass mittlerweile auch andere Hersteller einen Blick auf den Steam-Hit geworfen haben.

Playerunknown's Battlegrounds hat seinen Anfang als Modifikation für die "Arma 2"-Mod Day Z genommen. Mit über vier Millionen verkauften Einheiten ist der Multiplayer-Shooter erfolgreich unterwegs und erscheint voraussichtlich noch Ende des Jahres für die Xbox One.