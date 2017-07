JRPGs, also Rollenspiele aus Japan, erfreuen sich hierzulande großer Beliebtheit. Gerade nach den recht frischen und meisterlich inszenierten Krachern wie Persona 5 und Nier - Automata. Aber wie sieht es eigentlich mit dem Geschmack des Publikums im Land der aufgehenden Sonne aus? Das japanische Magazin Famitsu hat dies nun in einer Umfrage erörtert.

In Japan stehen Rollenspiele aus dem eigenen Land hoch im Kurs. Welche davon aktuell die beliebtesten sind, hat die Famitsu im Rahmen einer Umfrage herausgefunden. Insgesamt wurden 2.295 Leser im Zeitraum vom 22. bis 28. Juni 2017 befragt. Die Ratio der Antworten verteilt sich auf 56 Prozent männliche, 43 Prozent weibliche Teilnehmer (das verbleibende Prozent hat kein Geschlecht angegeben).

Bei lediglich neun Prozent handelt es sich um Teenager, 36 Prozent sind in den Zwanzigern. Der Hauptteil, nämlich 37 Prozent der Teilnehmer an der Umfrage, sind über 30. Ab dem 40. Lebensjahr geht die Frequenz wieder nach unten und liegt bei 16 Prozent, die Zahl der über 50-jährigen Teilnehmer beschränkt sich auf ein Prozent. Wiederum ein verbleibendes Prozent hat keine Altersangabe gemacht.

Jede Person durfte bis zu drei Spiele auswählen. Die Kollegen von der Famitsu haben die Angaben ausgewertet und nach einem eigenen Punktesystem folgende Rangliste erstellt:

Nur ein einziges westliches Spiel, nämlich The Witcher 3 - Wild Hunt, schafft es in die Top 20 der beliebtesten Rollenspiele in Japan, und das auch nur auf den lezten Platz. Der Rest der Reihung ist fest in japanischer Hand. Klarerweise sind aktuellere Spiele immer etwas weiter vorne im Gedächtnis der Teilnehmer platziert, jedoch hat sich Persona 5 seinen Platz an der Spitze sicherlich redlich verdient. Warum wir das so sehen, erfahrt ihr aus dem Test: "Persona 5 - Das Herz will, was das Herz will".

Bei einem großen Teil der gelisteten Produktionen handelt es sich um Rollenspiele, die mitunter schon zwei Jahrzehnte auf dem Buckel haben. Dennoch sind sie in den Erinnerungen der Teilnehmer noch immer ganz weit vorne. Sind auch welche von euren Favoriten vertreten? Welches Spiel hättet ihr gewählt? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!

Die Welt von Persona 5 ist bizarr, abenteuerlich, knallbunt und entführt euch in Welten, die vielleicht direkt an euren Verstand grenzen. In unserer Bilderstrecke gewähren wir euch einen Einblick in den abgefahrenen Trip.

