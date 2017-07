Modder arbeiten an einem inoffiziellen Multiplayer-Modus für The Legend of Zelda - Breath of the Wild. Erste Bilder präsentieren bereits ein Hyrule, das von zwei Links erkundet werden kann – und das so ganz ohne Linkkabel.

Es gibt Spieler, die keine Nintendo Switch und auch keine Wii U ihr Eigen nennen, trotzdem aber in den Genuss von The Legend of Zelda - Breath of the Wild kommen. Wie? Über den Emulator CEMU, der das Spiel sogar in 4K auf dem PC lauffähig macht. Wie bei den meisten anderen PC-Spielen sind hier natürlich auch eigene Inhalte in Form von Modifikationen möglich – und hier ist bereits etwas Besonderes im Anmarsch, wie Der Standard berichtet.

Ein Nutzer im Neogaf-Forum hat nämlich erste, zuvor von einem Modder mit Spitznamen „Fooni“ geteilte Bilder einer Multipalyer-Version von Breath of the Wild veröffentlicht. Ganz recht: In der emulierten PC-Version soll es irgendwann möglich sein, die riesige Welt von Hyrule zu zweit zu erkunden. Dabei soll ein Spiel-NPC ausgenutzt, durch ein Link-Modell ersetzt und durch die Gamepad-Eingaben eines zweiten Spielers gesteuert werden. Bis die Modifikation auch nur halbwegs spielbar sein wird, soll laut Fooni allerdings noch gut ein Jahr vergehen.

Inzwischen ist The Legend of Zelda - Breath of the Wild einige Monate alt und hat sogar schon die erste DLC-Erweiterung „Die legendären Prüfungen“ erhalten. Wer bereits jede Ecke dieses durchaus umfangreichen „Open World“-Spiels gesehen und keine Lust auf einen weiteren Durchgang hat, muss sich noch bis zum Jahresende gedulden. Dann soll laut Nintendo nämlich noch ein Story-DLC erscheinen.

