No Man's Sky: Mysteriöse Webseite mit Hinweisen zum August-Update

Seit Wochen rätseln die Spieler von No Man's Sky, welche Inhalte Hello Games mit dem kommenden Update 1.3 veröffentlichen wird. Im August soll der "Waking Titan"-Patch erscheinen, aber bis dahin darf weiter spekuliert werden. Mit einer neuen Webseite heizt der Entwickler die Gerüchteküche um No Man's Sky noch einmal frisch an.

Die Webseite zu Waking Titan wirkt auf den ersten Blick trotz Tonwiedergabe und zahlreicher Animationen relativ unspektakulär. Die aktivierte Kommandozeile ermöglicht jedoch einen Blick hinter die Kulissen zu werfen, solange die entsprechenden Befehle vorliegen.

Mit "List Commands" erhaltet ihr einen ersten Überlick über ein paar rudimentäre Befehle, deren Sinn und Zweck jedoch nicht immer sofort ersichtlich ist. "Start Atlas.init" beispielweise verlangt nach der Aktivierung weitere Befehle, die jedoch nicht direkt hinterlegt sind.

Am Spannendsten dürfte allerdings der Begriff "Portal" sein, der zu einem kleinen Text führt. Dieser nährt die Hinweise, dass es mit dem nächsten "No Man's Sky"-Update offenbar Portale geben wird, die Spieler zu unbekannten Planeten führen.

Einen festen Termin für die große Erweiterung gibt es aber bislang noch nicht. So langsam deutet sich aber ein Ende der mysteriösen Schnitzeljagd an.

Große Welten und viel zu erkunden: No Man's Sky bietet ein riesiges Universum, welches jedoch zugleich zahllose Käufer enttäuscht zurückgelassen hat. Entwickler Hello Games veröffentlicht aber weiterhin fleißig Updates.