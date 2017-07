Es ist August. Schon bald ist der Sommer vorbei. Wobei einige wohl auch schon jetzt bei den ganzen Gewittern und dem vielen Regen eher Herbstgefühle haben. Na ja, wenn's draußen regnet, könnt ihr ja daheim bleiben und zocken. Folgendes kommt in der ersten August-Woche heraus.

Das erscheint am 1. August:

Am 1. August ist es endlich soweit und The Long Dark erscheint als komplettes Spiel auf PC, Xbox One und PS4. Wer also Lust verspührt die letzten warmen Tage des Jahres in einem kalten virtuellen Winter zu verbringen, ist hier genau richtig.

Eine Mischung aus Diablo und Prügelspiel soll Redeemer sein. Was das Spiel drauf hat, erfahrt ihr ebenfalls am 1. August. Blutig wird's wohl sein; das verkündet schon das Video, das ihr euch hier ansehen könnt.

Das erscheint am 2. August:

Mit Trails of Cold Steel bekommt der PC ein neues japanisches Rollenspiel spendiert. Ebenso wie die Reihe The Legend of Heroes - Trails in the Sky stammt auch Trails of Cold Steel aus der Feder von Falcom Nihon, den Entwicklern der Ys-Spiele.

Unter vielen Fans gilt die "The Legend of Heroes"-Reihe der Firma als eine der besten japanischen Rollenspielreihen der Moderne. Wer also dafür etwas übrig hat und keine PS Vita besitzt, kann das Spiel endlich auch auf PC zocken.