Seit der Ankündigung des SNES Classic Mini ist die Retro-Konsole, wie schon sein NES-Vorgänger, sehr beliebt und bei Vorbestellungen schnell ausverkauft. Das gilt nicht nur für Deutschland, sondern auch für die USA, bei dem die Einzelhandelskette Walmart zuletzt mit den Gefühlen der Kunden gespielt hat. Vorbestellungen waren kurzfristig im Online-Shop möglich, aber schon am nächsten Tag wurden sie wieder storniert.

Grund dafür soll ein Webseiten-Fehler gewesen sein, der die Vorbestellungen zu früh freigeschaltet hat, wie das Unternehmen auf Twitter mitteilt.

We are so sorry! The SNES Classics were released to soon. -Ash