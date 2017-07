Demon's Souls ist nun auf dem PC spielbar - das funktioniert über einen „PlayStation 3“-Emulator. Zwar wird dafür eine starke Hardware vorausgesetzt und auch Ruckler sind immer noch an der Tagesordnung, jedoch soll das Spiel nun wesentlich zuverlässiger laufen, als in früheren Versionen des Emulators. Ein Video demonstriert das Unterfangen.

Die Welt der Emulation versucht, Spiele auf dem PC zum Laufen zu bringen, die sonst nur auf bestimmten Spielekonsolen spielbar wären, etwa das "Nintendo Switch"-Spiel The Legend of Zelda - Breath of the Wild, für das Fans gerade einen Multiplayer-Modus entwickeln. Nun hat es auch Demon's Souls in die Liga der emulierten Konsolenspiele geschafft und ist mit Abstrichen auch auf dem PC spielbar.

Wie die englischsprachige Webseite VG24/7 berichtet, hat der „PlayStation 3“-Emulator RPCS3 kürzlich ein großes Update erhalten, welches das Rollenspiel aus dem Hause From Software wesentlich stabiler machen soll. Bislang hatte Demon's Souls nämlich unter Abstürzen und Audio-Fehlern zu leiden.

Nun soll das Rollenspiel, das die äußerst beliebte Souls-Reihe begründete, also wesentlich zuverlässiger auf dem PC laufen. Noch immer soll allerdings eine Menge Optimisierungsarbeit vonnöten sein, da das Spiel selbst auf starker Hardware unter Rucklern zu leiden hat. Dass die PS3 nicht gerade einfach emulierbar ist, verwundert nicht: Schon offizielle Spieleentwickler hatten damals mitunter große Probleme gehabt, ihre Spiele passabel am die sperrige Cell-Architektur des Systems anzupassen.

Der aktuellste Teil der Souls-Reihe ist Dark Souls 3, das noch vor wenigen Monaten durch zusätzliche Inhalte wie Dark Souls 3 - The Ringed City erweitert wurde.

In unserer Bildergalerie bekommt ihr Eindrücke von Dark Souls. Der Nachfolger zu Demon's Souls, der mit einer großen, mit Gefahren gespickten Fantasy-Welt aufwartet, gilt unter vielen Souls-Enthusiasten bis heute als stärkster Teil der Reihe.