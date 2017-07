Obwohl sich der kleine Indie-Entwickler Supergiant Games mit qualitativ hochwertigen und insbesondere innovativen Spielen wie Bastion und Transistor einen Namen machte, ist das neue Werk Pyre dennoch beinahe niemandem bekannt. Leider zu Unrecht wie sich nun herausstellt, denn Pyre entpuppt sich mit großartigen Wertungen als ein Geheimtipp.

Das am 25. Juli für PS4 und PC erschienene Rollenspiel begeistert die Kritiker mit einer Durchschnittswertung von 86 %. Unter den Spielern genießt das Indie-Abenteuer sogar eine beinahe perfekte Bewertung von 9,8/10. Auch wenn nur vier Spieler dafür verantwortlich sind, steht es außer Frage, dass Pyre offensichtlich ein sehr unterhaltsames und packendes Rollenspiel ist. Doch was macht Pyre nun so besonders?

Die internationalen Pressestimmen sind sich einig: Das Rollenspiel von Supergiant Games biete eine "epische Geschichte, die alle begeistern wird". Darüber hinaus sei Pyre "ein unterhaltsames, tiefgründiges und strategisch forderndes Spiel mit einer großartigen Ästhetik".

Das Spiel "illustriert in einer wunderschönen Art und Weise den Kampf um Erlösung und zeigt, was es bedeutet echte Freiheit zu erlangen." Dank der Einzelspieler-Kampagne und dem Multiplayer-Modus können sich die Fans alleine oder auch gemeinsam in die epische Schlacht um Gut und Böse stürzen, um dieses "Meisterwerk" zu erleben.

