The Witcher 3 - Wild Hunt ist ein von Haus aus hübsches Spiel, welches sich aber zum Zeitpunkt der Veröffentlichung einer sogenannten Grafik-Downgrade-Debatte stellen musste. Laut dem Vorwurf einiger Fans sah das Rollenspiel in früheren Videos schlicht besser aus. Mit der Modifikation The Witcher 3 HD Reworked kann die etwas schönere Optik nun nachgeholt werden.

(Quelle: Youtube, Halk Hogan)

Der Modder Halk Hogan hat in mühevoller Detailarbeit zahlreiche Texturen und Modelle mit höheraufgelösten Versionen ausgetauscht, ohne dabei zu sehr den Stil von The Witcher 3 zu verwässern. Steinwände, Holzfässer, Gebirgsketten und Bäume sehen mit der Modifikation ein Stück weit hübscher aus.

Bemerkbar machen sollen sich die knackscharfen Texturen vor allem bei einer nativen 4K-Auflösung, die dann aber einen durchaus leistungsstarken PC benötigt. Noch beeindruckender ist das Rollenspiel allerdings in einer 8K-Auflösung.

Die Modifikation The Witcher 3 HD Reworked kann übrigens über die Webseite nexusmods heruntergeladen und anschließend installiert werden. Wer nicht nur einen hübscheren, sondern auch einen noch spannenderen Durchlauf mit Hexer Geralt benötigt, der lädt sich zusätzlich die Survial-Mod für The Witcher 3 herunter.

Weit über einhundert Stunden Spielspaß und eine spannende Geschichte verspricht The Witcher 3 - Wild Hunt mit seinen beiden Erweiterungen Hearts of Stone und Blood and Wine. In unserer Bilderstrecke können wir daher nur einen kleinen Einblick gewähren.