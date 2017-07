Im August feiert die "Street Fighter"-Reihe von Capcom ihren 30. Geburtstag und das lässt sich das Unternehmen natürlich nicht entgehen und beschenkt die Spieler. Wer zum Jubiläum in Street Fighter 5 online ist, erhält 30.000 Fight Money für lau.

30,000 bonus fight money awarded to anyone logging in close to anniversary date. #sfv #sdcc