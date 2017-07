Es passiert nicht oft, dass private Sex-Tapes von Videospiel-Charakteren durch Leaks ihren Weg ins Internet finden. Heute ist jedoch anscheinend genau diese Kuriosität geschehen - so scheint es zumindest. Ein schlüpfriges Video der Agents of Mayhem-Stars landete nämlich als PR-Gag auf YouPorn. Um das obszöne Filmchen sehen zu können, braucht ihr aber nicht die unbekannte Videoplattform aufsuchen. Stattdessen gibt's den Clip gleich hier für euch - denn so schlüpfrig ist der Film dann doch nicht:

Das "Sex-Tape" namens "Deep Under the Covers" zeigt die "Agents of Mayhem"-Stars Gregory Prickington, Ivana Bangya und Marcus Thunderpump, die sich in ungebührlichen Positionen zeigen. Parallel zu dem Leak kursierte im Internet eine komödiantische Pressemeldung wie das englischsprachige Magazin Hardcoregamer berichtet, die aus dem "Saints Row"-Universum heraus die gezeigten Szenen des Clips kommentiert.

"Wir sind darauf aufmerksam geworden, dass Hollywood auch bekannt als Rod Stone Gerüchten zufolge in Verbindung mit einem provokativen Film von zweifelhafter Qualität in Verbindung gebracht wird. Davon selbstverständlich komplett unabhängig, wird der Film auch sicherlich keinen AVN Award [der Oscar der Porno-Industrie - Anm. d. Red.] gewinnen. Wir nehmen uns die Zeit, diese Informationen zu überprüfen. Angeblich soll der Clip auf YouPorn, der führenden Online-Plattform für »Adult Social Networking«, Karpaltunnelsyndrom-Forschung und E-Sports, hochgeladen worden sein."

Natürlich handelt es sich bei dem Video um einen Trailer für Agents of Mayhem, der im Rahmen einer pikanten PR-Aktion auf YouPorn veröffentlicht wurde. Wie für Saints Row üblich besitzt der Trailer einen vergleichbar sarkastischen und vulgären Humor. Das ist nicht verwunderlich, weil der "Saint Row"-Entwickler Volition auch für Agents of Mayhem verantwortlich ist.

Agents of Mayhem soll voraussichtlich am 15. August 2017 für PS4, Xbox One und PC erscheinen.

Euch gefällt der Humor und die Selbstironie von Saints Row? Wenn das der Fall ist, ist Agents of Mayhem sicherlich ein Spiel für euch! Klickt euch doch mal durch unsere Bilderstrecke zu Agents of Mayhem. Hier erfahrt ihr dann, worum es sich bei dem Action-Spiel handelt.