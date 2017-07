NBA 2K18: Neue Screenshots zeigen Paul George und Demar Derozan

2K veröffentlicht die ersten Screenshots zu NBA 2K18 und zeigt drei bekannte Gesichter der US-Sportliga. Mit dabei ist zum einen Paul George, der im vergangenen Jahr noch die Packung von NBA 2K17 geziert hat.

Ebenfalls auf den Screenshots zu sehen sind Isaiah Thomas von den Boston Celtics, sowie der kanadische Cover-Star Demar Derozan. Allzu viele Details geben die ersten Bilder noch nicht preis, zeigen aber eine erneut detaillierte Grafik und die neuen Jerseys.

Mehr Infos zur NBA 2K18 wird es voraussichtlich im Rahmen der gamescom 2017 geben, die vom 23. bis zum 26. August in Köln stattfindet. Das fertige Spiel erscheint dann am 15. September 2017 für PC, PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox 360, Xbox One und Nintendo Switch.

Im Vorjahr sicherte sich NBA 2K17 übrigens einen Platz im Blickpunkt "Best of Xbox 2016: 10 Spiele für die Xbox One, die ihr nicht verpasst haben solltet".

Wer im September schon genug Zeit mit NBA 2K18 verbracht hat, kann sich für Oktober auf ordentlich Abwechslung einstellen. Im Herbstmonat erscheinen voraussichtlich in sehr kurzer Zeit einige vielversprechende Spiele, wie unsere Bilderstrecke aufzeigt.