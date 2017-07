PlayStation Plus: Das sind die Gratisspiele im August 2017

Kaum hat Microsoft das Gratis-Angebot von Games with Gold bekanntgegeben, zieht Sony nach. Im PlayStation Blog kündigt das Unternehmen die kostenlose Spiele für August 2017 an, die Abonnenten von PlayStation Plus in Anspruch nehmen können.

Ab dem 1. August gibt es die folgenden sieben Spiele gratis:

Freigeschaltet werden die Spiele am kommenden Dienstag, dem 1. August 2017. Bis dahin habt ihr noch Zeit die PlayStation-Plus-Gratis-Spiele vom Juli 2017 zu aktivieren.

Beim Bonus That's You, welches schon im Juli Teil des Angebots war, handelt es sich um ein neues Partyspiel von Sony. Mehr dazu erfahrt ihr im Blickpunkt "Sony's Party-Offensive: That's You! und weitere coole Multiplayer-Innovationen".

Auf einer Insel knallt es wieder: Rico Rodriguez ist in Just Cause 3 zurück und führt das August-Angebot von PlayStation Plus an. In unserer Bilderstrecke könnt ihr euch schon einmal vorwärmen.