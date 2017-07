Final Fantasy 15: Das erwartet euch im Multiplayer-Modus

Zukünftig solltet ihr wieder die Final Fantasy 15-Disc in eure Konsole legen, denn es erwartet euch eine spannende Mehrspieler-Erweiterung. Wie diese aussehen wird, verraten wir euch:

Square Enix kündigte nun einen Multiplayer-Modus für das erfolgreiche Rollenspiel Final Fantasy 15 an. Wenn ihr bisher noch nicht auf den Geschmack von Final Fantasy 15 gekommen seid, schaut euch doch die obere Bilderstrecke an. In einer geschlossenen Beta, könnt ihr vom 3. bis zum 8. August einen kleinen Vorgeschmack auf die Vollversion der Mehrspieler-Erweiterung „GEFÄHRTEN“ erhalten. Folgendes dürft ihr von der Testversion erwarten:

Erstellt bis zu acht Avatare selbst.

Ihr kämpft auf einem gesonderten Außenposten.

Ihr habt die Wahl aus vier verschiedenen Waffen: Katana, Streitkolben, Dolche und Wurfsterne.

Mit einer automatisch zusammengestellten Gruppe könnt ihr eine von drei Aufgaben bestreiten.

Zur Belohnung bekommt ihr Meteor-Splitter, die allerdings in der Beta keine Verwendung haben.

Voraussetzung für den Zugang zur Beta ist ein Final Fantasy 15 Season Pass und ein "PlayStation Plus" beziehungsweise ein "Xbox Live Gold"-Abo.

So sieht das Charakter-Menü aus.

Die Vollversion wird einiges mehr bieten, allerdings ist bisher noch nicht bekannt, wann diese verfügbar sein wird. Einen kleinen Überblick finden ihr hier:

Entwickelt eure Avatare durch Erfahrung, die ihr durch das Besiegen von Gegnern oder Abschließen von Aufgaben erhaltet.

In spätere Updates könnt ihr außerdem Noctis, Ignis, Gladiolus oder Prompto spielen.

Der Stützpunkt befindet sich in einer großen Stadt. Dort werdet ihr weitaus mehr Möglichkeiten haben, als in der Beta-Version.

Zusätzlich zu den vier Waffenarten aus der Beta stehen Lanze, Armbrust und Schilde zur Verfügung

Waffen besitzen Bonus-Attribute, deren Stufen ihr steigern könnt.

Euch erwarten Mehrspieler-Aufträge und Hauptaufgaben zum Weiterführen der Geschichte, die ihr alleine lösen müsst.

Meteor-Splitter schalten unter anderem neue Funktionen in eurem Stützpunkt und neue Aufgaben frei

Und vieles mehr ...

Voraussetzungen für die Vollversion sind die Vollversion des Hauptspiels, die Erweiterung "GEFÄRTEN" - vorausgesetzt ihr habt nicht schon den Season Pass - und ein "PlayStation Plus" beziehungsweise ein "Xbox Live Gold"-Abo.

Noch kürzlich veröffentliche Square Enix den DLC Episode Prompto. Wie dieser aussieht, seht ihr im oberen Video. Freut ihr euch auf den Multiplayer-Modus? Schreibt es uns in die Kommentare!