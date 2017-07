Die Faszination für Pokémon Go reißt nicht ab. Nachdem letzte Woche der Entwickler Niantic die Einführung der legendären Pokémon bekannt gab, war die Freude der Fans groß. Nun entdeckten findige Spieler bereits die ersten seltenen Sammeltiere. Ein nerviger Glitch vermiest ihnen aber den Spaß.

Ein japanischer Spieler fand nämlich das legendäre Pokémon Lugia, das sich aber weitaus weniger majestätisch präsentierte als gedacht. Lugia sah nämlich so aus, als hätte es keine Knochen. Ein verstörend flexibler und elastischer Körper flog durch die Luft. Natürlich konnte der Spieler seinen Augen nicht trauen und schoss sogleich zahlreiche Screenshots, die er dann auf Twitter postete.

Aber Lugia ist nicht das einzige Pokémon, das unter diesem Glitch zu leiden hat. Ein weiterer Spieler fand nämlich das ebenfalls legendären Arktos und konnte nicht glauben, was er da sah.

@PokemonGoApp Lost my Articuno due to this weird glitch, Please fix it@ReversalYouTube Plz tell us what makes this happen ? pic.twitter.com/vh4YYdLKf6